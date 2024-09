Luna Rossa Prada Pirelli vuole la finale di Louis Vuitton Cup, ma prima va superata NYYC American Magic

IL CALENDARIO DELLE SEMIFINALI

L'equipaggio tricolore sarà chiamato a sfidare nella prima semifinale il sindacato statunitense, reduce dal terzo posto nel Round Robin

La corsa alla conquista della Louis Vuitton Cup si fa sempre più serrata e, dopo aver vissuto un Round Robin dal doppio volto, si parte con le semifinali che vedranno Luna Rossa Prada Pirelli affrontare NYYC American Magic. Una scelta obbligata considerato che il tabellone è stato disegnato da INEOS Britannia, vincitrice della fase a gironi, ma che al tempo stesso potrebbe consentire agli uomini di Max Sirena di conquistare la sfida per il titolo e, in caso di vittoria, per la 37a America's Cup contro Emirates Team New Zealand.

QUAL È IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI DI LOUIS VUITTON CUP? INEOS BRITANNIA SCEGLIE ALINGHI RED BULL RACING, LUNA ROSSA PRADA PIRELLI AFFRONTA NYYC AMERICAN MAGIC

A differenza di altre competizioni, in Louis Vuitton Cup non è l'aritmetica a disegnare il tabellone, ma la vincitrice del Round Robin, in questo caso INEOS Britannia. Un successo che è arrivato in rimonta complice la rimonta su Luna Rossa Prada Pirelli, battuta per due volte nel giro di tre giorni e soprattutto nello spareggio. Questo l'ha portata a puntare direttamente su Alinghi Red Bull Racing, quarta al termine della fase a gironi e considerata dagli inglesi come la squadra più abbordabile. Ciò ha spinto Luna Rossa a ritrovarsi di fronte NYYC American Magic, terza nella prima fase e fra le favorite per la vittoria del torneo alla vigilia. Oltre a ciò gli inglesi hanno potuto scegliere anche quando gareggiare lasciando al sindacato italiano il compito di affrontare le prime gare di giornata.

Vedi anche america's cup INEOS Britannia sceglie Alinghi Red Bull Racing come avversaria per le semifinali, Luna Rossa Prada Pirelli affronterà NYYC American Magic

COM’È ANDATA NEL ROUND ROBIN? DOPPIA VITTORIA PER LUNA ROSSA PRADA PIRELLI SU NYYC AMERICAN MAGIC

Se sulla carta non sembra esserci partita fra INEOS Britannia e Alinghi Red Bull Racing, la situazione potrebbe essere più equilibrata fra Luna Rossa Prada Pirelli e NYYC American Magic. Guardando però i recenti precedenti, il team italiano ha dominato in lungo e in largo. Nelle regate preliminari gli uomini di Max Sirena si sono imposti nettamente, un risultato che si è ripetuto in condizioni diverse durante il Round Robin permettendo all'equipaggio tricolore di partire forte dei successi precedenti.

COME FUNZIONANO LE SEMIFINALI DI LOUIS VUITTON CUP? VINCE CHI ARRIVA PRIMO A CINQUE SUCCESSI

Il processo di selezione delle due finaliste di Louis Vuitton Cup è molto semplice: le squadre si affronteranno a partire da sabato 14 settembre in due match race al giorno ciascuno al meglio delle nove regate. Ogni vittoria vale un punto e, chi giunge per primo a cinque, conquista il pass per la sfida decisiva.

Vedi anche america's cup Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli punta al 1° posto nel Round Robin con Alinghi Red Bull Racing

DOVE VEDERE LE SEMIFINALI DELLA LOUIS VUITTON CUP? TUTTE LE REGATE SU ITALIA 1

Per seguire Luna Rossa Prada Pirelli sarà possibile sintonizzarsi con le reti Mediaset e in particolare su Italia 1 dove, a partire dalle 14, verranno trasmesse in esclusiva in chiaro tutte le sfide con NYYC American Magic oltre alle regate fra INEOS Britannia e Alinghi Red Bull Racing. Per chi volesse invece usufruire del servizio streaming, sarà possibile seguire gli appuntamenti con la vela sul sito di SportMediaset.

QUANDO GAREGGIA LUNA ROSSA PRADA PIRELLI: IL CALENDARIO DELLE SEMIFINALI DI LOUIS VUITTON CUP

SABATO 14 SETTEMBRE

14.10 Luna Rossa Prada Pirelli-NYYC American Magic, race 1

INEOS Britannia-Alinghi Red Bull Racing, race 1

Luna Rossa Prada Pirelli-NYYC American Magic, race 2

INEOS Britannia-Alinghi Red Bull Racing, race 2

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Luna Rossa Prada Pirelli-NYYC American Magic, race 3

INEOS Britannia-Alinghi Red Bull Racing, race 3

Luna Rossa Prada Pirelli-NYYC American Magic, race 4

INEOS Britannia-Alinghi Red Bull Racing, race 4

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

Luna Rossa Prada Pirelli-NYYC American Magic, race 5

INEOS Britannia-Alinghi Red Bull Racing, race 5

Luna Rossa Prada Pirelli-NYYC American Magic, race 6

INEOS Britannia-Alinghi Red Bull Racing, race 6

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE

Luna Rossa Prada Pirelli-NYYC American Magic, race 7

INEOS Britannia-Alinghi Red Bull Racing, race 7

Luna Rossa Prada Pirelli-NYYC American Magic, race 8

INEOS Britannia-Alinghi Red Bull Racing, race 8

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

Luna Rossa Prada Pirelli-NYYC American Magic, race 9

INEOS Britannia-Alinghi Red Bull Racing, race 9