INEOS Britannia sceglie Alinghi Red Bull Racing come avversaria per le semifinali, Luna Rossa Prada Pirelli affronterà NYYC American Magic

LOUIS VUITTON CUP

Il sindacato inglese ha deciso di puntare sugli elvetici, quarti nel Round Robin, lasciando all'equipaggio tricolore il compito di sfidare gli statunitensi

Tanto tuonò che alla fine piovve, verrebbe da dire vedendo il tabellone delle semifinali della Louis Vuitton Cup. Dopo giornate concitate in vista della scelta di INEOS Britannia sull'avversaria, i britannici hanno annunciato in conferenza stampa di voler affrontare Alinghi Red Bull Racing. Una decisione logica e ampiamente prevista sin dalla conclusione del Round Robin e che per certi versi ha avvantaggiato anche Luna Rossa Prada Pirelli, già concentrata sulla sfida contro NYYC American Magic.

Il sindacato inglese ha preferito puntare sugli svizzeri, quarti nel Round Robin, ed eventualmente affrontare in finale le favorite per il posto di sfidante di Emirates Team New Zealand, una scelta che rende ancor più interessante la corsa alla Coppa delle Cento Ghinee.

