Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli punta al 1° posto nel Round Robin con Alinghi Red Bull Racing 

IL CALENDARIO DI DOMENICA

L'equipaggio italiano andrà alla caccia della leadership del girone nell'ultima regata, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate di Luna Rossa Prada Pirelli oltre che in streaming sul sito di SportMediaset

Serve una prova d'orgoglio per Luna Rossa Prada Pirelli in vista dell'ultima giornata del Round Robin della Louis Vuitton Cup, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate degli uomini di Max Sirena oltre che in streaming sul sito di SportMediaset. L'equipaggio italiano avrà di fronte gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing con l'obiettivo di centrare il primo posto che garantirebbe di scegliere l'avversaria in vista delle semifinali oltre che influenzare il proprio percorso verso la 37a America's Cup. Tutto rimane in sospeso perché le condizioni su Barcellona non sono delle migliori e ciò potrebbe spingere l'organizzazione al rinvio a lunedì 9 settembre.

Consapevole di aver in mano le sorti del proprio destino, il sindacato italiano potrebbe affrontare la prova senza patemi d'animo se INEOS Britannia dovesse perdere la sfida d'apertura in programma alle 14.10 contro i francesi di Orient Express. A quel punto alle 14.45 toccherà a Luna Rossa prima della conclusione con Emirates Team New Zealand che si troverà di fronte gli statunitensi di NYYC American Magic alle 15.20.

La giornata potrebbe non concludersi qui perché, qualora INEOS Britannia dovesse perdere con Orient Express e al tempo stesso Luna Rossa vincere con Alinghi Red Bull Racing, si arriverebbe allo spareggio in programma alle 15.55 per decidere l'ultimo equipaggio qualificato per le semifinali. In tal caso si disputerebbe una quarta regata così come se l'esito dei due match fosse l'opposto. In tal caso ci sarebbe una sfida fra Luna Rossa e INEOS Britannia per il primo posto e di conseguenza chi potrebbe avere una posizione di vantaggio nella fase a eliminazione diretta.