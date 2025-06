America's Cup: Peter Burling non sarà in acqua con Luna Rossa, si prospetta un ruolo dietro le quinte

L’asso oceanico ha lasciato da poco Emirates New Zealand e per questo motivo non potrà regatare nelle acque di Napoli con il sindacato di Patrizio Bertelli. Il protocollo prevede che un atleta straniero non possa affiliarsi e partecipare attivamente alle prove nell'edizione successiva, motivo per cui per il campione olimpico di Rio de Janeiro 2016 si pensa a un ruolo dietro le quinte.