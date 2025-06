Colpo di scena in America's Cup: Peter Burling approda a Luna Rossa

Dopo aver conquistato per tre volte consecutive la Coppa delle Cento Ghinee con la squadra oceanica, Burling è approdato a Cagliari dove dove il team di Max Sirena si sta preparando in vista dell'appuntamento in programma a Napoli nel 2027 . "Sono davvero orgoglioso di entrare a far parte di Luna Rossa per la 38^ America’s Cup. Regatare contro questo team iconico è sempre stato elettrizzante e avere oggi l’opportunità di farne parte è un vero onore - ha spiegato Burling -. L’innovazione e la determinazione che Luna Rossa porta in Coppa America mi hanno sempre ispirato. Ringrazio tutti per la calorosa accoglienza ricevuta e non vedo l’ora di lavorare insieme a un team di altissimo livello come questo e di dare il massimo per contribuire a conquistare la prima Coppa America per Luna Rossa".