Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
america's cup
america's cup

Napoli capitale mondiale della vela 2027: svelata la data della prima America's Cup italiana

Il 10 luglio 2027 via all'America's Cup a Napoli. Basi a Bagnoli, obbligo di donne a bordo e nuovo format biennale

21 Gen 2026 - 15:56

Il sogno è diventato una data precisa sul calendario, segnando un momento storico per lo sport italiano. Il 10 luglio 2027 Napoli diventerà ufficialmente il teatro della trentottesima America’s Cup, ospitando per la prima volta in assoluto le finali del trofeo sportivo più antico del globo. L'annuncio è arrivato direttamente da Grant Dalton, leader di Team New Zealand, durante la presentazione avvenuta a Palazzo Reale, ma quella partenopea non sarà una semplice edizione, bensì l'inizio di una profonda rivoluzione del format.

America's Cup, il nuovo regolamento

 I cinque consorzi fondatori, tra cui Luna Rossa, hanno infatti siglato un accordo storico che rende la competizione più democratica e sostenibile. Il nuovo regolamento prevede l'abbandono delle lunghe attese in favore di una cadenza biennale, l'introduzione di un tetto ai costi per livellare i valori in campo e, soprattutto, la svolta rosa che renderà obbligatoria la presenza di almeno una donna a bordo dei futuristici scafi AC75.

Lo spettacolo delle regate andrà in scena nello specchio d'acqua davanti a Castel dell'Ovo, garantendo una visibilità unica dal lungomare, mentre il cuore operativo dell'evento pulserà a Bagnoli. Proprio qui sorgeranno gli hangar dei team, una scelta strategica sottolineata dal Ministro Abodi e dal Sindaco Manfredi per accelerare la riqualificazione dell'area e coinvolgere l'intera città, periferie incluse. Il percorso di avvicinamento inizierà già a giugno 2026 con le pre-regate a Cagliari, mentre i team potrebbero stabilirsi nel capoluogo campano già dall'aprile del 2027 per preparare la sfida finale.

Abodi: "Napoli per natura, umanità e città"

 "La ragione per cui Team New Zealand ha scelto il Golfo di Napoli per l'America's Cup viene da tutto quello che la natura offre qui. Ma anche per quello che l'umanità di Napoli offre, perché la scelta è stata fatta su tanti fattori". Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della presentazione a Palazzo Reale di Napoli della America's Cup. La Coppa America, spiega Abodi, "simboleggia anche l'amore - ha detto - che questa città e anche l'Italia intera hanno per il mare. E poi c'è la sfida fatta anche di tecnologia, partendo da quella umana che secondo me è ancora all'avanguardia nonostante l'intelligenza artificiale faccia dei passi in avanti straordinari. America's cup è l'emblema di questa relazione tra l'essere umano e le sue qualità e la tecnologia". Abodi partendo dalla Coppa America a Napoli descrive anni organizzativi di grande importanza per l'Italia: "È una tappa - ha detto - di un percorso ricco di contenuti perché l'America's Cup fa parte comunque di un'agenda che fra pochi giorni riguarderà le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali, e poi ci saranno i giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre, poi le Olimpiadi Invernali Giovanili del 2028, poi i Mondiali di tutte le discipline ciclistiche, evento straordinario nel 2031, e poi gli Europei di calcio 2032. È la strategia per fare di grandi avvenimenti sportivi un'opportunità di promozione dell'Italia con tutte le sue eccellenze, non soltanto di carattere sportivo e siamo convinti che siano tutti investimenti a ottimo rendimento proprio per la qualità degli eventi e per la qualità dell'organizzazione".

Manfredi: "A Bagnoli siamo da 6,5"

 "Oggi parte questo cammino finale verso la Coppa America a Napoli, vengono presentati i team e abbiamo persone che vengono da tutto il mondo, è una grande avventura internazionale molto bella che vede la nostra città al centro. È un'occasione unica di crescita, di opportunità di lavoro, quindi veramente una grande sfida, e per noi veramente rappresenta un'occasione estremamente importante. Sono convinto che la città nella sua interezza sarà in grado di cogliere questa grande opportunità". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine della presentazione a Palazzo Reale di Napoli della America's Cup. Sull'avanzamento dei lavori a Bagnoli, Manfredi ha spiegato che "siamo oltre la sufficienza - ha detto - diciamo un 6 e mezzo. I lavori stanno procedendo con grande regolarità, rispetteremo i tempi". A quella parte di abitanti di Bagnoli che protesta per i lavori della Coppa America e di come trasforma il litorale ormai abbandonato da decine di anni, il sindaco ha risposto che "non abbiamo modificato nulla - ha detto - rispetto al progetto che era già stato previsto. Tutto sta continuando nei tempi giusti. Finalmente abbiamo sbloccato bonifiche e attività che erano ferme da più di trent'anni, con impianti abbandonati, centinaia di milioni spesi e andati in fumo, buttati dalla finestra. Ora finalmente abbiamo progetti concreti, lavori concreti, opportunità reali. Sicuramente Bagnoli non sarà più un sogno o un luogo dove parlare, sarà un luogo di fatti dove si creerà lo sviluppo che è stato già approvato e concordato quando è stato approvato il Praru (Programmma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana) e l'occasione della Coppa America è solo un modo per accelerare quello che era già stato previsto".

Leggi anche

L'America's Cup parla italiano: si parte da Cagliari a maggio, poi finale a Napoli

america's cup
2027
napoli
data

Ultimi video

01:59
MCH LUNA ROSSA DONNE PRIMA 1

Esordio super per Luna Rossa al femminile

03:08
DICH MAX SIRENA LUNA ROSSA DICH

Luna Rossa, parla Max Sirena: "Bello regatare... a casa"

02:43
DICH ROBERTO MOTTOLA PRESIDENTE CIRCOLO VELICO ITALIA DI NAPOLI DICH

Mottola: "Il golfo di Napoli è lo Stadio del vento"

00:33
DICH MAX SIRENA AMERICA'S CUP NAPOLI DICH

Max Sirena: "Napoli sarà all'altezza di questo evento"

02:11
DICH VELA AIRSLIE BRITANNIA 1

Britannia, Ainslie: "Ci riproveremo"

02:27
DICH VELA BURLING NEW ZEALAND 1

New Zealand, Burling: "Che orgoglio, percorso perfetto"

03:30
DICH VELA OUTTERIDGE NEW ZEALAND 1

New Zealand, Outteridge: "Gioia incredibile"

03:44
INTV RUGGERO TITA LUNA ROSSA 1

Tita: "Luna Rossa va avanti: al lavoro per la prossima America's Cup"

01:01
Finale Coppa America

Finale Coppa America, la sfida si riapre

00:18
Chi vincerà l'America's Cup?

Chi vincerà l'America's Cup?

01:10
TG5 N/M SRV LUNA ROSSA DONNE 9/10 1

Luna Rossa, sogno al femminile

00:27
Emirates New Zealand - INEOS Britannia: da sabato 12 ottobre

Emirates New Zealand - INEOS Britannia: da sabato 12 ottobre

01:29
13 SRV VELA - LUNA ROSSA E UNESCO 1

Luna Rossa e Unesco assieme: la spettacolare mostra interattiva

01:29
Luna Rossa dopo il ko

Luna Rossa dopo il ko

01:31
DICH BERTELLI LUNA ROSSA 1

Luna Rossa, Bertelli: "Ripartiamo dai giovani"

01:59
MCH LUNA ROSSA DONNE PRIMA 1

Esordio super per Luna Rossa al femminile

I più visti di Altri Sport

Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

MCH RISSA IN NHL MCH

Spettacolare rissa tra portieri in Nhl

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

Notizie del giorno
Vedi tutti
Cristiano Ronaldo on fire...
16:12
Cristiano Ronaldo on fire...
16:12
Aprilia Trackhouse raddoppia: livrea Gulf per cinque GP
DICH PISILLI SU MERCATO DICH
16:11
Pisilli: "Mercato? No, sono focalizzato sulla Roma"
Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"
16:04
Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"
DICH GASPERINI EUROPA LEAGUE DICH
16:03
Gasp: "Vincere in Europa per le italiane diventa un problema"