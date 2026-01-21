Napoli capitale mondiale della vela 2027: svelata la data della prima America's Cup italiana

"Oggi parte questo cammino finale verso la Coppa America a Napoli, vengono presentati i team e abbiamo persone che vengono da tutto il mondo, è una grande avventura internazionale molto bella che vede la nostra città al centro. È un'occasione unica di crescita, di opportunità di lavoro, quindi veramente una grande sfida, e per noi veramente rappresenta un'occasione estremamente importante. Sono convinto che la città nella sua interezza sarà in grado di cogliere questa grande opportunità". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine della presentazione a Palazzo Reale di Napoli della America's Cup. Sull'avanzamento dei lavori a Bagnoli, Manfredi ha spiegato che "siamo oltre la sufficienza - ha detto - diciamo un 6 e mezzo. I lavori stanno procedendo con grande regolarità, rispetteremo i tempi". A quella parte di abitanti di Bagnoli che protesta per i lavori della Coppa America e di come trasforma il litorale ormai abbandonato da decine di anni, il sindaco ha risposto che "non abbiamo modificato nulla - ha detto - rispetto al progetto che era già stato previsto. Tutto sta continuando nei tempi giusti. Finalmente abbiamo sbloccato bonifiche e attività che erano ferme da più di trent'anni, con impianti abbandonati, centinaia di milioni spesi e andati in fumo, buttati dalla finestra. Ora finalmente abbiamo progetti concreti, lavori concreti, opportunità reali. Sicuramente Bagnoli non sarà più un sogno o un luogo dove parlare, sarà un luogo di fatti dove si creerà lo sviluppo che è stato già approvato e concordato quando è stato approvato il Praru (Programmma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana) e l'occasione della Coppa America è solo un modo per accelerare quello che era già stato previsto".