Vela, l'America's Cup parla italiano: si parte da Cagliari a maggio 2026, poi la finale a Napoli

Ufficiale: la 38ª America's Cup parte da Cagliari. Dal 21 al 24 maggio 2026 le prime regate preliminari con gli AC40. Cinque team in gara, c'è Luna Rossa.
© americascup.com
La rotta verso la brocca d'argento più famosa del mondo è tracciata e il punto di partenza è il cuore del Mediterraneo. Sarà Cagliari a inaugurare la Louis Vuitton 38ª America’s Cup: il capoluogo sardo ospiterà la prima delle Regate Preliminari dal 21 al 24 maggio 2026, antipasto di lusso della sfida finale che assegnerà il titolo a Napoli nel luglio 2027. L'annuncio ufficiale è arrivato oggi nella sala conferenze del terminal crociere di Cagliari, svelando un progetto ambizioso voluto dalla Regione Sardegna e supportato dal Governo (con il Ministro Abodi) e da Sport e Salute.
Per quattro giorni, lo specchio d'acqua davanti al porto di Cagliari diventerà un'arena ad alta velocità. I team si sfideranno a bordo degli AC40 monotipo foiling. Ogni squadra avrà due imbarcazioni: una per l'equipaggio principale e una dedicata a donne e giovani velisti. Si parte con regate di flotta per testare le tattiche. I primi due classificati si giocheranno la vittoria della tappa in una finale secca "winner takes all". Leslie Ryan (ACE) ha confermato che il campo di regata sarà visibile da terra, con un villaggio centrale e maxischermi al porto per coinvolgere il pubblico.
Sarà la prima vera occasione per vedere i valori in campo. Cinque i sindacati finora iscritti che incroceranno i foil in Sardegna: Emirates Team New Zealand (Defender), Luna Rossa Prada Pirelli (Italia - Challenger of Record), Tudor Team Alinghi Red Bull Racing (Svizzera), Athena Racing (Gran Bretagna), K-Challenge (Francia).
Grande soddisfazione per la Presidente della Regione, Alessandra Todde, che ha ricordato il legame decennale tra la città e il team italiano: "Essere qui al Molo Ichnusa, casa di Luna Rossa da 12 anni, è simbolico. Questo evento è una vetrina globale che rafforza il turismo sportivo e destagionalizza i flussi in un anno in cui la Sardegna è 'Best Destination' per Lonely Planet".
Sulla stessa linea l'Assessore al Turismo Franco Cuccureddu e il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, che ha sottolineato la strategia nazionale: "Il viaggio inizia a Cagliari e finisce a Napoli. L'Italia sarà protagonista assoluta, offrendo palcoscenici iconici per ispirare le nuove generazioni". Per Diego Nepi Molineris (AD Sport e Salute), la scelta non è casuale: "Cagliari ha condizioni di vento straordinarie e una legacy sportiva consolidata. È il via di un progetto di sviluppo della Blue Economy".
© americascup.com