Vela, l'America's Cup parla italiano: si parte da Cagliari a maggio 2026, poi la finale a Napoli

Sulla stessa linea l'Assessore al Turismo Franco Cuccureddu e il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, che ha sottolineato la strategia nazionale: "Il viaggio inizia a Cagliari e finisce a Napoli. L'Italia sarà protagonista assoluta, offrendo palcoscenici iconici per ispirare le nuove generazioni". Per Diego Nepi Molineris (AD Sport e Salute), la scelta non è casuale: "Cagliari ha condizioni di vento straordinarie e una legacy sportiva consolidata. È il via di un progetto di sviluppo della Blue Economy".