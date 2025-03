"Freestyle Frühling Session and Beach Party by Misano Adriatico”, Federico Zoccante vince la seconda edizione

A Obereggen il massiccio dolomitico del Latemar e il mare Adriatico si sono fusi in un tutt’uno sul dolce manto nevoso del comprensorio, come fu nell’aprile del 2024: lo snowpark, nell’entusiasmo generale, si è trasformato in una “spiaggia bianca” per il rinomato Party a 2.000 metri by Misano Adriatico. Ben 30 tra collaboratori e bagnini di Visitmisano-Fondazione Misano, alla presenza del sindaco della località adriatica Fabrizio Piccioni, hanno allestito un ampio chiosco dove hanno preparato e cucinato, sul momento, specialità romagnole a partire dalle piadine: ben 670 quelle distribuite per la gioia degli atleti ma anche di numerosi sciatori, sciatrici e snowboarder datisi appuntamento sulla neve di Obereggen per questo evento. In contemporanea Visitmisano ha illustrato le novità della stagione estiva in un gazebo allestito a valle della seggiovia a 6 posti Absam.