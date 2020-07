Zanardi, medico Siena: "Miglioramenti lenti, peggioramenti possono essere improvvisi"

LA SITUAZIONE

"I miglioramenti si ottengono dopo molto tempo, i peggioramenti possono arrivare improvvisamente". Così Roberto Gusinu, direttore sanitario del policlinico delle Scotte di Siena, sulle condizioni di Alex Zanardi. Il campione paralimpico era stato ricoverato lo scorso 19 giugno nel reparto di terapia intensiva del policlinico di Siena dopo aver sbattuto con la sua handbike contro un camion mentre percorreva, per una staffetta benefica, la strada provinciale 146 tra Pienza e San Quirico d'Orcia, nel Senese. Nel corso della permanenza a Siena Zanardi è stato operato tre volte.

Sull'ipotesi che Zanardi abbia contratto un'infezione: "Maggiore è la situazione di pericolo e più possono esserci problematiche del genere", ha precisato Gusinu. Lo scorso 21 luglio, dopo il risveglio dal coma farmacologico, Zanardi è stato trasferito nel lecchese nel centro di riabilitazione funzionale di Villa Beretta dell'ospedale Valduce. Successivamente è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano dopo un aggravamento delle condizioni cliniche e sottoposto a una nuova operazione.

Intanto gli atleti paralimpici italiani hanno deciso di mandare un messaggio di incoraggiamento a Zanardi interpretando - ciascuno alla propria maniera - uno dei brani preferiti dal campione paralimpico: 'Don't stop me now' dei Queen. Si tratta di un omaggio realizzato con il cuore per testimoniare l'affetto che lega tutto il movimemto paralimpico a uno dei suoi atleti più rappresentativi. "La famiglia paralimpica si sta stringendo ad Alex affinché possa sentire tutto l'amore e l'affetto che nutriamo nei suoi confronti. Con grande spontaneità e sincerità, utilizzando una delle sue canzoni preferite vogliamo solo dire…Forza Alex!", ha dichiarato il presidente del Cip Luca Pancalli.