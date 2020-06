Zanardi, i primi soccorsi dalla moglie Daniela: "Ma non lo lascio solo"

Zanardi e la moglie si sono conosciuti quando lui correva in Formula Cart e poi sposati nel 1996. Due anni dopo dal loro amore è nato Niccolò. Lo ha aiutato a ritornare alla vita dopo il terribile incidente nel 2001 in Germania con l'amputazione delle gambe. Hanno combattuto insieme tutte le battaglie e condiviso le gioie più grandi e anche oggi Daniela è al fianco di Alex per vincere la sfida più dura di tutte. E c'era anche venerdì, lo seguiva in macchina: è stata lei a prestargli i primi soccorsi. "Ma non lo lascio solo", le prime parole confidate agli amici dopo il tragico incidente, come riporta il 'Corriere della Sera'.