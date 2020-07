Zanardi, dopo il risveglio possibile trasferimento in centro riabilitazione all'estero

LA SITUAZIONE

Il futuro di Alex Zanardi sarà con ogni probabilità in un centro di riabilitazione specializzato in Italia o all'estero se dovesse continuare a rispondere in maniera positiva alla riduzione della sedazione a cui il campione paralimpico è sottoposto dalla scorsa settimana all'ospedale di Siena. Sarebbe questa l'ipotesi al vaglio dei familiari che si stanno consultando in merito con l'equipe multidisciplinare del policlinico Santa Maria alle Scotte dove Alex è ricoverato dal 19 giugno a seguito dell'incidente con la sua handbike sulla strada provinciale tra Pienza e San Quirico d'Orcia.

Le condizioni di Zanardi, sottoposto a tre interventi chirurgici, restano gravi dal punto di vista neurologico, stabili i parametri cardiorespiratori. Intanto mercoledì a portare un saluto ad Alex sarà la nazionale di paraciclismo che da oggi si trova in ritiro in una struttura alberghiera a Lucignano (Arezzo) destinata al turismo accessibile. Gli atleti si recheranno in mattinata di fronte all'ospedale dove è ricoverato: "Porteremo un saluto ad Alex, è la cosa più piccola che possiamo fare" ha detto Mario Valentini, ct della nazionale di paraciclismo.