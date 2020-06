Zanardi, condizioni stabili: settimana chiave per il risveglio

Le sue condizioni cliniche rimangono stazionarie ma il quadro neurologico è ancora grave. Alex Zanardi, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Siena dopo l'incidente del 19 giugno, resta sedato, intubato e in coma farmacologico. La prognosi, dopo nove giorni e un intervento neurochirurgico durato oltre tre ore, rimane riservata ma quella in arrivo potrebbe essere la settimana-chiave, quella in cui i medici potrebbero decidere di diminuire il dosaggio dei farmaci e di risvegliarlo dal coma.