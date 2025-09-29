Windsurf Slalom Fin & Foil, spettacolo nel Gargano per la finale del Campionato Italiano

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche le istituzioni locali: “Iniziative che fanno bene alle comunità” ha dichiarato il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti. “I regatanti sono soddisfatti dell’ambiente e dell’organizzazione, tanto che non vedono l’ora di tornare” ha aggiunto Alberto La Tegola, presidente VIII Zona FIV. “Un connubio perfetto tra mare, sport e accoglienza” le parole di Maria Grazia Starace, Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Vieste. “Un bellissimo progetto sinergico tra territori” le parole del Sindaco di Peschici Luigi D’Arenzo. Soddisfazione anche da parte degli Assessori allo Sport di Vieste e Peschici e di Ilenia Clemente, Presidente della Gargano Sailing Club che ha voluto ringraziare atleti, istituzioni e partner per la straordinaria partecipazione e collaborazione.