Rugby, James Slipper annuncia il suo ritiro

L'australiano James Slipper, detentore nel ruolo di pilone del record di presenze in nazionale con i Wallabies, ha annunciato che si ritirerà dalle competizioni internazionali dopo l'ultima partita del Rugby Championship questo fine settimana contro la Nuova Zelanda. Sabato scorso, l'attaccante 36enne è diventato il terzo giocatore a raggiungere quota 150 presenze, dopo il gallese Alun Wyn Jones e il neozelandese Sam Whitelock. "Rappresentare i Wallabies è stato il traguardo di cui vado più fiero nella mia carriera rugbistica - ha detto - e un privilegio che non ho mai dato per scontato". Slipper, che ha esordito dalla panchina contro l'Inghilterra a Perth nel 2010, è uno dei tre australiani, insieme a George Gregan e Adam Ahsley-Cooper, ad aver giocato quattro Coppe del Mondo. Ha collezionato più presenze in Coppa del Mondo (21) di qualsiasi altro Wallabies.