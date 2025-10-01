Logo SportMediaset
Rugby, James Slipper annuncia il suo ritiro

01 Ott 2025 - 11:15
© IPA

© IPA

L'australiano James Slipper, detentore nel ruolo di pilone del record di presenze in nazionale con i Wallabies, ha annunciato che si ritirerà dalle competizioni internazionali dopo l'ultima partita del Rugby Championship questo fine settimana contro la Nuova Zelanda. Sabato scorso, l'attaccante 36enne è diventato il terzo giocatore a raggiungere quota 150 presenze, dopo il gallese Alun Wyn Jones e il neozelandese Sam Whitelock. "Rappresentare i Wallabies è stato il traguardo di cui vado più fiero nella mia carriera rugbistica - ha detto - e un privilegio che non ho mai dato per scontato". Slipper, che ha esordito dalla panchina contro l'Inghilterra a Perth nel 2010, è uno dei tre australiani, insieme a George Gregan e Adam Ahsley-Cooper, ad aver giocato quattro Coppe del Mondo. Ha collezionato più presenze in Coppa del Mondo (21) di qualsiasi altro Wallabies. 

