Nba, Kuminga rinnova con i Golden State Warriors

Kuminga, la telenovela è terminata: contrariamente alle insistenti voci su un suo possibile addio ai Warriors con conseguente approdo ai Kings, l'ala rimarrà a San Francisco almeno fino al prossimo gennaio. Kuminga ha trovato l'accordo con la franchigia per un contratto biennale da 48,5 milioni, con una team option per il secondo anno che permetterebbe al giocatore di tornare nuovamente free agent e a Golden State di prendersi del tempo per capire come completare il suo roster.