Nba, Kuminga rinnova con i Golden State Warriors

01 Ott 2025 - 12:10
© Getty Images

Kuminga, la telenovela è terminata: contrariamente alle insistenti voci su un suo possibile addio ai Warriors con conseguente approdo ai Kings, l'ala rimarrà a San Francisco almeno fino al prossimo gennaio. Kuminga ha trovato l'accordo con la franchigia per un contratto biennale da 48,5 milioni, con una team option per il secondo anno che permetterebbe al giocatore di tornare nuovamente free agent e a Golden State di prendersi del tempo per capire come completare il suo roster.

Intanto, risolta la situazione Kuminga, i Warriors si preparano ad accogliere Al Horford e Gary Payton II, rinforzi di sostanza in vista dell'inizio della regular season. Nella baia è pronto ad arrivare anche Seth Curry, fratello di Steph.

