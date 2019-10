Volley: Civitanova strapazza Milano alla prima al Palalido, Conegliano indomabile tra le donne

SUPERLEGA E A1 FEMMINILE

Milano cade al debutto al nuovo Palalido, l'Allianz Cloud, dove a vincere è Civitanova. I marchigiani prevalgono in 3 set (22-25, 15-25, 20-25) e comandano a punteggio pieno la Superlega. Bene anche Trento e Perugia, che a loro volta battono per 3-0 Monza e Verona. Nella A femminile è inarrestabile Conegliano: 3-0 su Casalmaggiore (25-21, 25-16, 25-18) e imbattibilità prolungata a 13 partite. Tra le inseguitrici ok Busto Arsizio, Cuneo e Chieri.

SUPERLEGA

C'era da salutare la primissima partita giocata al nuovo Palalido, l'Allianz Cloud, ma dall'altra parte c'era la corazzata Civitanova: così Milano cede nella sua nuova casa e interrompe la sua corsa dopo due vittorie consecutive. La Lube raccoglie invece il terzo successo stagionale ed è sempre più sola in testa al campionato. E questa vittoria, arrivata con il punteggio di 22-25, 15-25, 20-25, è particolarmente importante per Stijn d'Hulst, regolarmente in campo nonostante abbia appena perso il papà. Dall'altra parte una Milano priva di Piano e Alletti tiene testa nel primo e anche nel terzo set, ma alla fine deve arrendersi alla classe e fame di vittoria di Osmany Juantorena e Yoandy Leal. Importantissima anche la vittoria di Perugia: 3-0 su Verona (25-16, 25-20, 25-18) a soli tre giorni dal naufragio proprio contro Milano al PalaBarton. Molto bene per la Sir Safety il tanto atteso Leon e il solito Atanasijevic. Netto 3-0 anche per Trento, che strapazza Monza con il punteggio di 25-20, 25-16, 25-21: sugli scudi in particolare Russell e Vettori. Nelle zone basse dei playoff si affaccia Ravenna, capace di vincere in quattro set (16-25, 27-29, 25-18, 17-25) a Sora: padroni di casa sempre più ultimi in campionato. Si sblocca anche Padova, che travolge per 3-0 (26-24, 25-23, 25-23) una Vibo Valentia che alla prima stagionale sbaglia tutto lo sbagliabile e regala i tre punti alla Kioene.

SERIE A FEMMINILE

Troppo forti per qualsiasi avversaria: questa è l'impressione trasmessa sempre di più dalle ragazze di Conegliano, che in tre set travolgono anche Casalmaggiore e portano a 13 una striscia di imbattibilità iniziata nello scorso campionato e ancora in corso. Finisce 25-21, 25-16, 25-18 per le campionesse d'Italia. Nel primo set Gennari, Sylla e De Kruijf fanno scappare Conegliano, per le lombarde è soprattutto Caterina Bosetti a tentare di opporre resistenza. A partire dal secondo, però, salgono in cattedra Sylla, Folie e soprattutto Paola Egonu con la partita che di fatto si chiude. Nelle parti alte della classifica si presenta anche Busto Arsizio, che fa 3-1 contro Brescia: finisce 28-30, 25-21, 25-18, 25-16, con la Uyba che riesce a rimontare dopo aver ceduto il primo set e ritrova gli equilibri mancanti in partenza anche a causa dell'assenza del libero Leonardi. Vittoria in quattro set anche per Cuneo su Monza: 25-21, 19-25, 25-15, 25-16 il finale, con le brianzole pienamente in partita fino a metà del terzo set, quando aumentano gli errori e Cuneo subito capitalizza. Brutto ko per Bergamo, che contro Scandicci perde al tie-break tra le mura amiche una partita quasi già vinta: finisce infatti 16-25, 28-26, 23-25, 25-23, 11-15), con la Savino del Bene che non solo recupera il doppio svantaggio, ma si porta a casa il quarto set dopo essere stata sotto fino al 17-15. Notte fonda infine per Caserta, che a Chieri perde per 3-1 una partita molto equilibrata e risolta da un crollo nel finale (28-30, 25-21, 25-18, 25-16).