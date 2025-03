Marvin Vettori torna sull'ottagono dopo quasi due anni: affronterà Roman Dolidze nell'UFC Fight Night

Una sorta di rivincita per quest'ultimo visto che, proprio nel 2023, Vettori si impose con decisione unanime. Da lì era arrivata una sconfitta netta in giugno contro Jared Cannonier e poi quell'infortunio che lo ha costretto a rivedere i propri piani. Nel frattempo l'atleta trentino ha cambiato team e ora si allena all'American Top Team di Coconut Kreek in Florida, rilanciandosi in vista dell'UFC Fight Night dove troverà di fronte un avversario spinoso come Dolidze.