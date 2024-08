La corsa di American Magic passa da La Spezia: Bluegame consegna la prima unità di BGH

AMERICA'S CUP

Il team statunitense ha ricevuto nel porto ligure la chase boat a idrogeno a zero emissioni che verrà impiegata nella competizione internazionale al via il prossimo 22 agosto

© Ufficio Stampa La corsa di American Magic verso l'America's Cup passa direttamente dall'Italia. Il team americano ha ricevuto nel porto di La Spezia il BGH-HSV (Hydrogen Support Vessel) Bluegame, eccellenza italiana nella cantieristica nautica appartenente al Gruppo Sanlorenzo. Terry Hutchinson, skipper della squadra statunitense, ha incontrato nella sede del gruppo ligure la CEO Carla Demaria e Luca Santella, Head of Product Strategy e leader del progetto BGH.

Un passaggio che è stato simbolizzato dalla consegna del tappo della bottiglia utilizzata per il varo dell'imbarcazione, avvenuta lo scorso 18 marzo, contenuto all'interno di una preziosa confezione e che verrà ora conservato nei cantieri spezzini.

"Sin dalle origini la storia di Bluegame è una storia di innovazione e coraggio. Il coraggio di superare i confini, di andare oltre il convenzionale e di osare l'inosabile, come nel caso del BGH - ha spiegato Carla Demaria -. Siamo orgogliosi di partecipare all'Americas's Cup a fianco del blasonato team American Magic, che ha fatto la storia della più antica competizione sportiva internazionale ancora attiva, con cui condividiamo lo spirito pionieristico e competitivo e di avere realizzato per loro il BGH, che rappresenta un importante passo verso la transizione green dell'industria dello yachting. Questo per Bluegame non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza per nuove sfide e opportunità. Un particolare ringraziamento ai nostri partner che ci hanno affiancato e sostenuto in questo progetto: Sangiorgio Marine, EODev, Natpower H e Smart Gyro".

La chase boat è stata progettata seguendo i rigidi requisiti del Protocollo dell’America’s Cup e volerà letteralmente su foil a 50 nodi nel campo di gara accanto all’AC75 di American Magic, spinta da una propulsione esclusivamente a idrogeno, quindi a zero emissioni, con un’autonomia di 180 miglia. L’utilizzo dell’idrogeno come unico sistema propulsivo segna un traguardo importante in termini di tecnologia sostenibile, non solo per Bluegame e il Gruppo Sanlorenzo, pioniere del settore nel percorso verso la carbon neutrality, ma per tutta la nautica da diporto.

"Scegliere Bluegame (Sanlorenzo) per il nostro Hydrogen Support Vessel è stata una decisione facile per American Magic. La tecnologia all'avanguardia nel settore nautico di Bluegame e il continuo impegno per la sostenibilità si allineano perfettamente con i nostri valori. La loro passione per un'innovazione di tipo ecosostenibile li rende un partner ideale per questa iniziativa rivoluzionaria - ha aggiunto Terry Hutchinson a cui hanno fatto eco le parole di Luca Santella -. La realizzazione del BGH ha comportato una serie di sfide estremamente complesse dal punto di vista progettuale, ingegneristico, dello studio dei materiali. Per questo Bluegame ha puntato su una squadra di eccezionale competenza, composta da professionisti con una lunga esperienza nel mondo di Coppa America. Gli sforzi e gli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo per ottenere le prestazioni, la velocità, la manovrabilità e l'affidabilità necessarie ad affiancare con successo il team American Magic sono stati premiati e il risultato raggiunto è un'imbarcazione che segna un nuovo, storico traguardo nell'applicazione di tecnologie all'avanguardia per una nautica più sostenibile".