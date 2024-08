Tom Burnham non vede l'ora di prendere parte all'America's Cup con American Magic: "Siamo in ottima condizione"

VELA

Il tecnico statunitense è pronto ad affrontare la quinta campagna della propria carriera al via il prossimo 22 agosto a Barcellona

© Ufficio Stampa Tom Burnham non vede l'ora di prendere parte alla trentasettesima edizione dell'America's Cup. L'allenatore statunitense conosce molto bene la competizione velistica e per questo motivo è impaziente di poter scendere nelle acque di Barcellona e affrontare la regate preliminari al via il prossimo 22 agosto affiancando il team di American Magic. Dopo aver debuttato in America's Cup con Young America nel 2000, Burnham ha preso parte alle campagne del 2003 e del 2007 con Luna Rossa prima di divenire capo allenatore del team svedese Artemis Racing nel 2017 puntando ora al primo successo finale in carriera.

"Da un punto di vista velico ci sentiamo ben preparati, avremmo sempre bisogno di più tempo per perfezionarci, ma dato il calendario siamo in una posizione abbastanza buona. La difficoltà sta nel fatto che, fino a questo momento, non ci è stato permesso di fare regate o allenamenti contro altri AC75. Abbiamo dovuto affidarci al simulatore e alle attività in acqua in modo più creativo con la barca da inseguimento e cose del genere - ha spiegato Burnham -. Quindi sì, siamo preparati e ci stiamo avvicinando al punto in cui vogliamo arrivare. Naturalmente, avere più tempo e l'opportunità di gareggiare contro altri team o un altro AC75 sarebbe incredibilmente prezioso, ma al momento non è un'opzione possibile. Stiamo facendo del nostro meglio per essere pronti per le prime gare".

Oltre ad aver lavorato fianco a fianco con gli equipaggi che prenderanno parte alla Puig Women America's Cup e all'Unicredit Youth America's Cup, il "Patriot" non si è tirato indietro a fronte di uno schieramento non ufficiale, diviso in due o in due, contro gli altri team iniziando a prendere le misure degli avversari senza sapere chi possano essere i favoriti: "È una cosa a cui non possiamo rispondere in questo momento. Potrebbe entrare in gioco più avanti nella serie, quando avremo un'idea più precisa dei punti di forza e delle debolezze dei nostri avversari - ha sottolineato Burnham -. Al momento non ci è stato permesso di navigare contro i nostri avversari. Abbiamo avuto alcuni incontri sull'acqua che ci hanno dato alcune indicazioni, ma non abbastanza per comprendere appieno le loro capacità. Si tratta quindi di provare le cose e di fare del nostro meglio. Man mano che procederemo con le prove, vedremo come si svolgeranno le cose e potremo sviluppare strategie diverse in base a ciò che osserveremo nelle regate preliminari".

Guardando alle sfide ufficiali, i tecnici di American Magic hanno lavorato attentamente sulla partenza e sull'adattamento alle condizioni del mare, in maniera tale da prendere subito il comando delle operazioni e costringere piuttosto gli avversari a inseguire: "Una delle cose migliori che abbiamo fatto per la nostra preparazione alla partenza è stato il periodo di allenamento invernale. Avevamo due AC40 e abbiamo trascorso una quantità significativa di tempo a regatare l'uno contro l'altro, concentrandoci molto sulle tecniche di partenza. Questo includeva molte ripetizioni e sessioni di allenamento contro altri velisti della nostra squadra, così come contro velisti Youth e Women che facevano parte del nostro sparring team. Questa è stata la cosa più importante che abbiamo fatto e per la quale abbiamo spinto molto - ha concluso Burnham -. Questo periodo è stato cruciale: abbiamo lavorato duramente per due mesi, regatando con quelle barche e affinando il nostro approccio alle partenze. Il nostro obiettivo è sempre quello di uscire dalla linea e vincere la prima traversata, quindi la prima volta che ci incontriamo, che sia al limite o a metà della tappa, quasi non importa, basta che ci incrociamo quella prima volta. Non siamo troppo preoccupati di misurare la velocità di una barca rispetto a un'altra sulla linea di partenza; il nostro obiettivo è vincere la partenza e la prima traversata, adattandoci al vento e alle condizioni del giorno".