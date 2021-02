Coppa America: Auckland in lockdown, finale dopo il 10 marzo

VELA

La città "chiude" dopo la scoperta di 4 nuovi casi di Covid-19

L'inizio della finale di Coppa America tra Luna Rossa e Team New Zealand ad Auckland è stato posticipato di almeno quattro giorni e potrebbe slittare ulteriormente, a causa del lockdown imposto nella più grande città neozelandese dopo la scoperta di un nuovo caso di Covid-19. Le prime quattro regate della prestigiosa competizione, che si disputerà al meglio delle 13 gare, avrebbero dovuto svolgersi il 6 e 7 marzo. Ma "non si terranno prima di mercoledì 10 marzo", ha annunciato Tina Symmans, presidente di America's Cup Events. Data che inizialmente sarebbe stata dedicata alle gare 5 e 6. afp

La presidente degli eventi dell'America's Cup Tina Symmans ha spiegato domenica che la decisione e' stata presa in anticipo per dare ai partecipanti "una certa certezza nella pianificazione".

Le nuove restrizioni sono state annunciate nella tarda serata di sabato dopo che nella città neozelandese sono stati individuati due nuovi casi di coronavirus che non potevano essere collegati direttamente a casi precedenti. Auckland e' recentemente tornata al livello 1 dopo un piccolo focolaio di infezioni. "ACE ha sempre detto che desidera mantenere il maggior numero possibile di gare sotto le restrizioni di livello 1", ha detto Symmans. "Ma per essere prudenti, ACE richiederà un'esenzione per gareggiare con restrizioni di livello 3 in modo da mantenere aperte quante più opzioni possibili", ha aggiunto. "Tuttavia, le regate non si svolgeranno prima almeno di mercoledì 10 marzo. Dobbiamo comprendere tutti gli scenari probabili in modo da poter mettere in atto un programma di gare aggiornato assicurando al contempo che i requisiti normativi siano soddisfatti", ha concluso la responsabile dell'organizzazione.

Le gare della Challenger Series dell'America's Cup si sono svolte nelle scorse settimane senza pubblico quando Auckland era al livello 2. Sarà quindi necessaria un'esenzione governativa e dovranno essere messi in atto protocolli rigorosi affinché le gare si svolgano anche al livello 3.