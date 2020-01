Vela, Luna Rossa disalbera: nessun ferito a bordo

Attimi di tensione a bordo di Luna Rossa. Lo scafo AC75 ha disalberato durante un allenamento a poche miglia da Marina di Capitana, nel Golfo di Cagliari. Fortunatamente nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito nell'incidente in mare. "L'albero, le vele e tutta l'attrezzatura sono stati immediatamente recuperati dai ragazzi a bordo, coadiuvati dai gommoni dello shore team - si legge sui profili social del Luna Rossa Prada Pirelli Team -. Tutto il team è già al lavoro per tornare in acqua il prima possibile e riprendere gli allenamenti in vista della prima tappa dell'America's Cup World Series che si terra' a Cagliari dal 23 al 26 aprile",