Vacanze sportive su misura a St. Moritz: Tenca, Rocca e Eldahulk fondano la GR Engandin SA

IL PROGETTO

Il progetto insieme all'ex sciatore e all'ex tennista

© Ufficio Stampa A St. Moritz e più in generale in Engadina c’è un nuovo, brillante protagonista del turismo sportivo. Si chiama GR Engadin SA e ha la concreta ambizione di diventare leader assoluto in questo settore. Le premesse ci sono tutte perché ciò accada: il brand nasce infatti dalla sinergetica fusione di due organizzazioni già operanti con successo in tale ambito: Silvaplana Top Snowsports e Giorgio Rocca Ski Academy, entrambe fondate e guidate da una star dello sport agonistico, rispettivamente la ex tennista Maria Laura Eldahuk, presenza fissa nel circuito dell’International Tennis Federation e coinvolta nel Tennis Svizzero, e lo sciatore Giorgio Rocca, tre volte bronzo ai Campionati mondiali di sci e vincitore della Coppa del Mondo di slalom nel 2006.

Regista di questa “unione” è un altro sportivo di rango, Manuel Tenca, stella dell’hockey su ghiaccio con un importante trascorso nel team di St. Moritz, e, con lui, la sua The Great Living Estate, azienda leader nel mondo immobiliare del “lusso su misura” in Engadina, ma pure a Lugano, a Milano, a Dubai e in altre località di prestigio. Spiega Tenca: “Maria Laura e Giorgio sono miei cari amici. Li conosco bene, conosco la loro professionalità, la competenza, la voglia di fare, la capacità di relazione, l’amore per i paesaggi engadinesi. E l’entusiasmo per i progetti innovativi. Parlando con loro separatamente, mi sono reso conto che tutti e due puntavano a fare un salto di qualità nella propria attività, a creare un’offerta di servizi e di performance in grado di coprire tutti i 365 giorni dell’anno e capace di rispondere al meglio e in modalità bespoke ai desideri e alle esigenze di ogni tipo di cliente, dal neofita allo sportivo esperto, appena un gradino sotto il professionista. Perché allora, mi sono chiesto, invece di farle crescere divise, non fare interagire, non integrare le due strutture in una nuova realtà che di ciascuna di esse esalti le qualità migliori? Dopo tutto ‘l’unione fa la forza’ è una verità acclarata. Così ci siamo seduti attorno a un tavolo nel mio show-room di St. Moritz e da questo incontro sono scaturite, molto naturalmente, l’idea e la volontà di collaborare per creare GR Engadin”.

La nuova realtà è molto articolata e copre un vasto spettro di domini sportivi, propone programmi e pacchetti standard, ma pure altamente specialistici e personalizzabili. Il focus sono le discipline della neve, però l’offerta spazia anche negli sport estivi. Ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le capacità. Un elenco delle attività fa ben intendere l’ampiezza del catalogo entro cui l’utente ha l’opportunità di scegliere. Cominciamo con la stagione invernale che può contare sulla scuola di sci, lezioni di sci private, iniziative di adaptive ski per persone con disabilità, sci agonistico, Heliskiing, corsi di snowboard, telemark e sci di fondo, con un’offerta che mette a disposizione del cliente, via noleggio o acquisto personalizzati con il consiglio di esperti, tutti i materiali e le attrezzature necessari per svolgere al meglio e nella massima sicurezza e comfort l’attività prescelta. Il tutto è affidato a maestre e maestri professionisti di collaudata esperienza, immediatamente riconoscibili per via della divisa per tutti uguale, selezionati per la loro bravura tecnica costantemente Up-to-Date, per la capacità di creare empatia con il cliente, per la padronanza delle lingue (principalmente inglese, italiano, tedesco, francese spagnolo, ma non solo).

A questa proposta si affiancano iniziative di formazione, divertimento e svago. Come spiega Giorgio Rocca: “Per esempio offriamo la possibilità alle aziende di effettuare delle giornate di team building per i propri dipendenti o clienti. E curiamo con scrupolo anche gli aspetti della comunicazione e della tecnologia affinché chi si affida a noi possa sapere esattamente chi siamo, che cosa facciamo e come lo facciamo. Un dettaglio spiega, meglio di mille parole, questa impostazione: nelle nostre lezioni forniamo supporto in tempo reale mediante l’impiego di speciali auricolari che consentono, già in pista, di comunicare all’allievo le correzioni necessarie a ottimizzare il suo stile”. Non manca infine, in virtù di accordi special con organizzazioni specializzate operanti in loco, la possibilità di condurre esperienze anche in altri ambiti legati agli sport “bianchi”, tipo il bob, per esempio, con il programma taxi-bob sulla mitica Olympia Bob Run di St. Moritz, il curling, il pattinaggio di figura e, per i più piccoli, anche l’hockey. Non meno variegata è la programmazione primavera-autunno e pure in questo caso GR Engadin si avvale di monitori altamente qualificati. Grande attenzione è data a tennis con la Tennis School Silvaplana – St. Moritz con proposte di corsi di Tennis (tutto l’anno) beach tennis, picketball e padel con l’opportunità di praticarli, sia all’aperto che al chiuso (e quindi anche d’inverno) in impianti moderni spesso in contesti naturali fascinosi, bene attrezzati anche nei servizi e sempre in perfette condizioni di manutenzione. Un altro ramo d’azione che GR Engadin cura con competenza e passione, è quello legato alla bicicletta, in particolare alla mountain bike e all’E-Bike. Come nello sci, la struttura, grazie a speciali convenzioni, prevede il noleggio, con tariffe semigiornaliere, giornaliere o di maggior periodo, di bici di varie tipologie, di attrezzature tecniche e sportswear adatte alle specifiche esigenze del cliente, peraltro da lui valutate insieme ai professionisti GR Engadin. I quali sono anche disponibili per allestire, e nel caso guidare, tour ed escursioni nelle centinaia di chilometri di piste e sentieri accessibili ai biker di ogni livello nell’area di St. Moritz e dintorni: un modo entusiasmante e salutare per scoprire le meraviglie dell’Engadina, davvero uniche al mondo. Altri ambiti in cui d’estate, ma non solo, si muove GR Engadin sono il fitness, con un programma multidisciplinare curato da una rinomata professionista del settore qual è Andrea Ritz, e, con il supporto di istruttori professionisti, l’arrampicata in varie palestre di roccia con vie di vari gradi di difficoltà sempre messe in sicurezza, gli sport d’acqua a iniziare da kayak , canoa e paddle, nonché i camps per ragazzi, ragazz e Bambini con i Kids Sport Camps e nei quali si combinano apprendimento, allenamento, test e divertimento.

“Con la creazione di GR Engadin”, annotano all’unisono Giorgio, Maria Laura, “abbiamo voluto fare un passo avanti rispetto alle nostre esperienze passate. Mettendo in sinergia i nostri rispettivi know-how miriamo a dare forma a un turismo sportivo d’élite ‘e taylor made’ praticabile tutto l’anno, alla vacanza wellness perfetta in cui tutti e ciascuno possano trovare la propria dimensione ideale, nutrire al meglio il fisico e la mente disintossicandosi dai pensieri che la vita quotidiana impone, mettersi alla prova per migliorare gli aspetti prestazionali in modo da trarre una più profonda conoscenza e, perché no, stima di sé”. E Manuel Tenca, vulcanico artefice della nascita di GR Engadin, conclude: “Nel perseguimento di questi obiettivi, va detto che molto ci aiutano la straordinaria natura e il clima della regione engadinese , nonché la presenza di impianti sportivi d’eccellenza, dagli impianti di risalita alle infrastrutture sportive, come d’eccellenza è l’organizzazione ricettiva e d’accoglienza che caratterizza questi territori. Un brand come GR Engadin difficilmente sarebbe potuto sorgere all’infuori di qui”.