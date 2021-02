Tokyo 2020, gli organizzatori: "Il Covid non ci fermerà, i Giochi si fanno"

OLIMPIADI

Tra speranze e timori, sulle Olimpiadi di Tokyo ogni giorno arrivano annunci e smentite sul possibile annullamento. Ma gli organizzatori non hanno dubbi su quello che succederà. "Le Olimpiadi si faranno, comunque il coronavirus si evolva", ha spiegato senza mezzi termini Yoshiro Mori, capo del comitato organizzatore. Getty Images

Dichiarazioni forti e chiare per fugare i dubbi e allontanare le perplessità sulla possibilità che il grande evento sportivo non si tenga neanche quest'anno. Tutto nonostante i sondaggi popolari che danno la maggior parte dei giapponesi contrari ai Giochi. "Dobbiamo andare oltre la discussione sul fatto che le Olimpiadi si terranno o meno. Si tratta di come le faremo. Pensiamo a un nuovo tipo di Giochi in questa occasione", ha spiegato Mori, mentre a breve il governo potrebbe annunciare al mondo ulteriori dettagli su speciali misure anticontagio previste per questa estate, a tutela di atleti, staff e pubblico.

Da giorni del resto gli organizzatori e i funzionari governativi insistono sul fatto che i Giochi si possono tenere in sicurezza, nonostante le crescenti infezioni da Covid-19 in tutto il mondo, incluso il Giappone. Una reazione probabilmente anche alle voci rilanciate dalla stampa internazionale dieci giorni fa relative a un nuovo rinvio o addirittura a una cancellazione di Tokyo 2020 che invece sarebbe già stata presa a livello super riservato. Voci che il Cio, il governo e il comitato organizzatore subito si erano affrettati a smentire, innescando la fase due, ovvero quella in cui spiegare a tutti che i Giochi si possono tenere regolarmente, nonostante il contagio sia alto ovunque nel mondo.

In Giappone le restrizioni più severe imposte dopo l'aumento delle infezioni hanno già costretto al rinvio di alcune gare tra cui il primo evento olimpico di prova, le qualifiche di nuoto artistico in programma a marzo. La staffetta della torcia olimpica a livello nazionale dovrebbe partire il 25 marzo. Ma l'opinione pubblica giapponese continua a manifestare contrarietà alle Olimpiadi. Secondo l'ultimo sondaggio realizzato a gennaio, l'80% dei cittadini interpellati vorrebbe un ulteriore rinvio o la cancellazione dei Giochi. Ma per gli organizzatori nessuna di queste opzioni pare essere sul tavolo.