Motociclismo, Aprilia vince con una Tuareg Rally di serie nella tappa italiana dell’European Baja Championship

L’European Baja Championship ha fatto tappa in Italia, a Olbia, e lo ha fatto nel segno di Aprilia Tuareg Racing. Protagonista assoluto Jacopo Cerutti, che ha conquistato una storica vittoria su una Tuareg Rally di serie nella classifica assoluta dell’European Baja Championship.



Un grande fine settimana per Jacopo Cerutti, che si è presentato al via della tappa italiana dell’European Baja Championship con una Tuareg Rally stradale con l’obiettivo di dimostrare la solidità della moto e la propria competitività in ogni condizione, anche con una bicilindrica di serie. Una scommessa che si è rivelata vincente fin dalla prima giornata, chiusa con un’ottima seconda posizione nella classifica assoluta. Da lì in poi, Cerutti ha fatto la differenza, portandosi al comando della classifica generale e mantenendo la leadership fino alla conclusione dell’ultima prova speciale.



Weekend nel complesso positivo anche per Thomas Marini, che ha chiuso la seconda tappa del Campionato Italiano Motorally con una vittoria di giornata nella classe G-1000, proseguendo nel suo percorso di crescita in sella alla sua Aprilia Tuareg Rally e riscattandosi al meglio dopo una prima giornata complicata. Il pilota sammarinese, inoltre, ha ben figurato nella prima prova del Rally Raid TT, anch’essa in scena ad Olbia, trionfando nella classe RT5 e chiudendo al terzo posto nella classifica assoluta.



Bene anche Marco Menichini, che ha chiuso la seconda giornata di gara con il secondo posto nella classe G-1000, firmando così la doppietta per Aprilia Tuareg Racing e migliorando il risultato del sabato, concluso in terza posizione nella classifica di classe. Tappa solida anche per Francesco Montanari, che chiude con un sesto e un quinto posto di categoria, portando a casa punti preziosi per la classifica generale della classe G-1000, che vede ancora Marini al comando. Consistente anche il weekend di Paolo Pettinari, autore di due podi nella classe GPX.



Nel complesso, il bilancio finale per Aprilia Tuareg Racing a conclusione del weekend di Olbia è decisamente positivo: la Tuareg Rally si conferma ancora una volta una moto vincente e affidabile, oltre che capace di unire al meglio prestazioni e innovazione.



Il prossimo appuntamento per Aprilia Tuareg Racing è con la seconda tappa del Campionato Europeo Tout Terrain Rally Cup, in programma dal 25 al 31 maggio a Pefki Evia, in Grecia; la squadra sarà poi al via della terza tappa del Motorally italiano, in programma a Gioia dei Marsi dal 20 al 21 giugno.



JACOPO CERUTTI

“Sono molto contento. Essere al via con una moto di serie ed essere subito così competitivi è la dimostrazione che la Tuareg è un mezzo davvero valido per l’off-road. A parte il primo giorno, in cui abbiamo preso tantissima acqua, per il resto mi sono divertito e abbiamo affrontato delle belle speciali, divertenti e scorrevoli. È stato un weekend positivo, che mi è servito anche come allenamento in vista della prossima gara in Grecia.”



THOMAS MARINI

“Nel complesso è stato un weekend positivo, con delle speciali veramente belle e variegate, con tratti sia veloci che tecnici. Il venerdì è andato molto bene: sono riuscito a vincere la classe e ottenere il terzo posto assoluto grazie a tre ottime speciali. Sabato purtroppo sono caduto e ho dovuto finire la speciale completamente senza freni, perdendo molto tempo. Domenica ho stretto i denti e sono riuscito a disputare un'ottima prova, vincendo nuovamente la classe e chiudendo al quinto posto assoluto. Sono contento perché abbiamo lavorato davvero bene. Voglio ringraziare tutto il team per il grande lavoro svolto sabato sera per ripristinare la moto, che dopo la caduta era davvero danneggiata. Adesso torniamo al lavoro per arrivare pronti in Grecia.”



VITTORIANO GUARESCHI

“Siamo molto soddisfatti, siamo andati ben oltre le aspettative. L’obiettivo era figurare bene e alla fine abbiamo vinto: è stato un grandissimo debutto internazionale con una moto di serie. Jacopo è stato veramente bravo, soprattutto sabato quando è riuscito a fare la differenza nonostante la rottura dello strumento di navigazione. Anche nel Motorally abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Thomas ha vinto tutte le prove che ha portato a termine; sabato è incappato in una caduta, ma ha comunque concluso la prova ottenendo il massimo in quelle condizioni, e grazie a questo è ancora primo nella classifica generale di classe. Bene anche Marco, che ha conquistato due podi senza sbagliare nulla. Ora torniamo subito al lavoro perché tra poco si riparte per la Grecia.”