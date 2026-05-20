Tennis: Atp Stoccolma, Ruud difende titolo al Bybit Open

Considerato uno degli atleti scandinavi più riconosciuti, Ruud ha raggiunto tre finali del Grande Slam nel corso della sua carriera. "Stoccolma è un posto speciale per me. Vincere qui l'anno scorso è stato uno dei momenti più importanti della mia stagione e sono entusiasta di tornare per difendere il titolo", ha dichiarato Ruud. Per Bybit EU, la sponsorizzazione del Bybit Stockholm Open riflette una strategia più ampia nella regione nordica attraverso sport, lifestyle e coinvolgimento dei fan.