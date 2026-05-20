Tennis: Atp Stoccolma, Ruud difende titolo al Bybit Open

20 Mag 2026 - 12:04
© Getty Images

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Casper Ruud torna al Bybit Stockholm Open, questa volta al centro della crescente presenza di Bybit EU nei Paesi Nordici. La stella norvegese del tennis e campione in carica del torneo ha confermato la sua partecipazione all'edizione 2026, segnando uno dei primi momenti di rilievo della title sponsorship di Bybit EU dello storico evento ATP 250 di Stoccolma.

Considerato uno degli atleti scandinavi più riconosciuti, Ruud ha raggiunto tre finali del Grande Slam nel corso della sua carriera. "Stoccolma è un posto speciale per me. Vincere qui l'anno scorso è stato uno dei momenti più importanti della mia stagione e sono entusiasta di tornare per difendere il titolo", ha dichiarato Ruud. Per Bybit EU, la sponsorizzazione del Bybit Stockholm Open riflette una strategia più ampia nella regione nordica attraverso sport, lifestyle e coinvolgimento dei fan.

"Avere Casper Ruud di nuovo a questa competizione è un momento enorme per noi e per gli appassionati di tennis in tutti i Paesi Nordici", ha dichiarato Gustav Buder, Region Partner Nordic di Bybit EU. La partnership fa parte della più ampia espansione europea di Bybit EU all'interno del quadro regolamentare MiCAR, combinando esperienze sportive premium con una nuova generazione di prodotti finanziari digitali e attivazioni dedicate ai fan. Ospitato ogni anno presso la Royal Tennis Hall di Stoccolma, lo Stockholm Open è uno dei tornei indoor professionistici più longevi d'Europa. Bybit EU entra come title sponsor nel 2026, con Ruud che torna da campione in carica dopo la vittoria dello scorso anno. Bybit EU introdurrà una gamma di esperienze esclusive e ricompense legate al torneo per i propri utenti.

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