Roland Garros, qualificazioni: Cinà avanti, sarà derby azzurro Pellegrino-Cecchinato

Parte bene per il tennis tricolore il day 3 delle qualificazioni al Roland Garros, secondo Slam del 2026 (61.723.000 euro di montepremi), che si stanno disputando sulla terra rossa parigina (domenica il via alle sfide dei main draw). Nel tabellone maschile sono approdati al turno decisivo Marco Cecchinato e Andrea Pellegrino, che giovedì saranno protagonisti di un derby targato Italia, e il 19enne Francesco Cinà. Stop al secondo turno, invece, per Stefano Travaglia, 29esima testa di serie. Sempre oggi in campo anche Francesco Mastrelli, quinta testa di serie, e Gianluca Cadenasso. Nel tabellone femminile impegno di secondo turno per Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, con queste ultime che si sfideranno in un derby tricolore. Fine della corsa per Lisa Pigato, 29esima testa di serie, fermata al secondo turno in due set dalla statunitense Sloane Stephens, finalista in questo torneo nel 2018.