Tennis: Atp Montecarlo, sarà il ceco Machac l'avversario di Sinner agli ottavi

Sarà Tomas Machac l'avversario di Jannik Sinner negli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista ceco, numero 53 del mondo, ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo (numero 19) in due set, con il punteggio finale di 7-6 6-3. La sfida è in programma giovedì 9 aprile Sinner è sarà la seconda di giornata sul campo Centrale, dopo Zverev-Bergs. Indicativamente la partita tra l'altoatesino e Machac potrebbe iniziare verso le 13. L'ultima volta che i due si sono incrociati è il sedicesimo di finale sul cemento di Doha del 16 febbraio scorso, con Sinner che si era imposto 6-1 6-4. Il tennista azzurro aveva vinto anche le due sfide precedenti, entrambe sul cemento: a Miami nel marzo 2024 e, a ottobre dello stesso anno, a Shanghai.