Tennis, lutto per Simone Bolelli: è morto il papà Simone

"Il mondo del tennis italiano piange la scomparsa di Daniele Bolelli, papà di Simone, a cui era legatissimo. Il presidente Angelo Binaghi e tutta la Federazione Italiana Tennis e Padel si stringono a Simone Bolelli e alla sua famiglia in un abbraccio in questo difficile momento". Con questo comunicato la Federtennis ha annunciato il grave lutto che ha colpito Simone Bolelli, tennista azzurro protagonista di tante vittorie nel doppio con Andrea Vavassori.