Tennis, Djokovic: "Quella volta in Davis da ubriaco"

Campione sì, ma personaggio pure. Ecco qua Novak Djokovic che grazie alle sue dirette Instagram con colleghi, amici e rivali regala sempre qualche prodigiosa perla. Nell'ultimo "faccia a faccia" con Maria Sharapova, Nole ha svelato un aneddoto sulla sua carriera in Coppa Davis quando è sceso, cioè, in campo visibilmente ubriaco in Svezia "appena dopo aver vinto il mio primo Wimbledon". "Non dovevo giocare quel week end, dopo il venerdi' eravamo già avanti 2-0 cosi' la sera ho festeggiato. Poi il sabato mi sono ritrovato in campo… - aggiunge - Mettiamola così, la mia visione della palla non è stata ottimale in quel match…".