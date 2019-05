Surf, che impresa per Leonardo Fioravanti ha battuto il campione del mondo Gabriel Medina

21/05/2019

Leonardo Fioravanti si è preso la tanto attesa rivincita contro il campione del mondo in carica Gabriel Medina eliminandolo dal Corona Bali Protected al terzo round. Purtroppo alla heat successiva è stato poi eliminato da Adrian Buchan fermandosi al quarto round.



Nonostante le piccole onde dei primi round, il Corona Bali Protected a Keramas si è fatto interessante da quando Leonardo Fioravanti ha vinto la sua prima heat della stagione al secondo round, evitando l’eliminazione dall’evento, ma è diventato ancora più interessante quando ha eliminato al terzo round nientemeno che il campione del mondo in carica Gabriel Medina, con cui aveva qualche conto in sospeso.



Avrebbe vinto anche la heat successiva contro Adrian Buchan al quarto round se avesse chiuso l’ultima manovra sulla terza onda, un piccolo errore che gli è costato quella lieve differenza che ha permesso all’australiano di avanzare ai quarti. Leo esce dall’evento con un buon nono posto e si prepara per la prossima tappa in Western Australia.