Spedizione Kimshung, le Guide VdA: "Siamo soccorritori, ci siamo messi a disposizione"

Non tutte le spedizioni alpinistiche riescono... con la vetta, specialmente se si svolgono sulle montagne più alte del pianeta, ma non resta di certo l'amaro in bocca se ad addolcire l'"insuccesso" è un'azione meritoria e di altissimo valore etico. È quello che è successo nel caso della spedizione delle Guide Alpine della Valle d'Aosta sull'inviolato Kimshung (6781 metri), nell'Himalaya nepalese. Proprio mente si accingevano a dare il via dopo la necessaria fase preparatoria e di acclimatamento (durata un intero mese) al cosidetto summit push, François Cazzanelli e i suoi sei compagni hanno prontamente e senza la minima esitazione messo da parte il loro obiettivo sportivo per rispondere ad una chiamata di soccorso ad altissima quota da parte di alcuni loro colleghi. Alpinisti ma prima ancora Guide, i "nostri" hanno così mancato l'appuntamento con la miglior "finestra" di bel tempo possibile. La spedizione valdostana è quindi avviata alla conclusione senza aver raggiunto l'obiettivo finale (le condizioni meteo per i prossimi giorni non promettono nulla di buono) ma questo tipo di eventualità fa appunto parte del "gioco" e si verifica tutt'altro che raramente in alpinismo (soprattutto in quello himalayano). Senza dimenticare che - per chi di mestiere fa la Guida Alpina - la risposta affermativa ad una richiesta di soccorso e l'entrata in azione - oltre che un obbligo, morale e non solo - rappresentano esse stesse una conclusione "naturamente" positiva.