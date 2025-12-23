Logo SportMediaset

Tragedia nel Biathlon: Sivert Guttorm Bakken stroncato da malore. Aveva 27 anni

23 Dic 2025 - 17:34
© Getty Images

© Getty Images

Sivert Guttorm Bakken, biatleta della Nazionale norvegese, è morto per un malore a Passo Lavazè, in Trentino, dove stava passando alcuni giorni di riposo con dei compagni di squadra. Nato a Lillehammer il 18 luglio 1998, Bakken è stato trovato senza vita all'interno dell'albergo dove alloggiava. Bakken nel 2023 era stato costretto a fermarsi dall'attività agonistica a causa di una pericardite, ma dopo quasi due anni di stop era tornato protagonista in Coppa del mondo con quella che è la nazione leader del movimento maschile internazionale.

