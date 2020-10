Si chiama “Change” la prova del nove (b+) di Stefano Ghisolfi: "una battaglia infinita"

Stefano Ghisolfi ha conquistato "Change", la prima via di difficoltà 9b+ al mondo, “liberata” dal leggendario Adam Ondra nel 2012 Flatanger in Norvegia. Si tratta della seconda via più difficile, dopo che lo stesso Ondra ha liberato una via di grado 9c nel 2017. Per preparare al meglio l’impresa, lo scalatore piemontese ha vissuto per settimane in Scandinavia, lasciandola in occasione della veloce trasferta di merà settembre a Brunico, dove ha vinto il suo settimo Campionato Italiano Lead.