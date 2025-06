Motonautica, Adriatic Cup: Andreani vince il Campionato italiano GT30

"Il campionato italiano GT30 rappresenta per la Federazione Italiana Motonautica il vivaio dei nostri giovani piloti. L'agonismo e la competizione che dimostrano sono il futuro di questo sport. A Brindisi i nostri atleti, oltre a sfidarsi in acqua, hanno potuto vedere e farsi ispirare dai piloti internazionali, presenti per la Formula2. È stata per loro un'occasione importante e stimolante per poter imparare e sentire il loro percorso futuro in questo sport", ha dichiarato Giorgio Viscione, Presidente della FIM.