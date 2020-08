Sei in ritardo? Andrea Maranelli ha la soluzione con la bici

Giacca, cravatta, la bici e un problema cronico: il ritardo. Così Andrea Maranelli, rider di Biketrial, ha trovato la soluzione facendo acrobazie per le vie di Rovereto con una city bike. Tutto ripreso in un video spettacolare che non poteva non titolarsi "Always late". "Questo video iflette “il mio essere sempre in ritardo”; si vede che arrivo in ritardo al lavoro perché il treno con cui dovrei recarmi all’ufficio è in ritardo. Durante il tragitto faccio dei trick di “trial”, prendendo scorciatoie, vicoli e scalinate. Il video si chiama così perché il mio progetto è quello di creare una serie; seguirà “always late 2” tra circa 8-9 mesi, però il contesto sarà diverso", ci ha detto in esclusiva.