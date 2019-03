Sci, Shiffrin imbattibile in slalom

09/03/2019

Mikaela Shiffrin si lascia alle spalle in fretta la delusione per il terzo posto nel gigante e domina lo slalom sulle nevi di Spindleruv Mlyn. La campionessa americana conquista la vittoria numero 58 in Coppa del Mondo chiudendo la sua prova in 1.38.98 e rifilando distacchi abissali alle avversarie. La svizzera Wendy Holdener, seconda, è a 85 centesimi, la slovacca Petra Vlhova, terza, a 2"03. Male le azzurre: Costazza 21a e Curtoni 25.