Vergnano caffè ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026

Caffè Vergnano è il Caffè Ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 grazie all'accordo di distribuzione con Coca-Cola Hbc e al supporto di Coca-Cola, partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. A partire dal 6 febbraio 2026 e per tutta la durata dell'evento, le miscele di Caffè Vergnano saranno servite in tutte le sedi olimpiche e paralimpiche. "La partecipazione di Caffè Vergnano come Official Coffee a Milano Cortina 2026 - sottolinea l'azienda in una nota - è una celebrazione dei valori condivisi che uniscono Caffè Vergnano allo spirito olimpico. Alla base di questo accordo, c'è la condivisione di valori come impegno, onestà e passione che da oltre 140 anni guidano la realtà torinese". "Siamo entusiasti di entrare a fare parte di un evento così ricco di valori: vedere il nostro marchio in un contesto così prestigioso rappresenta un traguardo straordinario. Questa partecipazione è una pietra miliare che ci permette di entrare in una storia dalle radici antiche e rappresenta un'incredibile opportunità per condividere i principi che, da cinque generazioni, guidano il nostro lavoro quotidiano" commenta Carolina Vergano, ceo di Caffè Vergnano. "Il legame tra Coca-Cola e l'Italia rimanda a una storia che nasce da lontano, iniziata quasi cento anni fa: la presenza di Caffè Vergnano, una storica azienda dal forte attaccamento al territorio, è per noi motivo di grande orgoglio" aggiunge Luca Santandrea, general manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca- Cola.