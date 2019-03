Sci, gigante Spindleruv Mlyn: Brignone quarta, vince la Vlhova

08/03/2019

L'Italia in questa gara, con Federica Brignone terza dopo la prima manche, sognava un podio su un tracciato difficile a causa di una a neve morbida e complicata dopo i ripetuti trattamenti con acqua e sale. Invece ha chiuso ai piedi del podio In più c'erano da verificare le condizioni di Sofia Goggia in questa disciplina: test positivo ma solo a metà visto che - ottima prima all'intermedio iniziale - Sofia è uscita uscita subito dopo tradita dalla neve infida.



Cosi' alla fine per le azzurre c'e' solo il quarto posto di Brignone in 2.26.18, con Federica che non ha potuto resistere alla rimonta di Shiffrin che le era alle spalle dopo la prima manche. Per l'Italia ci sono poi Marta Bassino 11/a in 2.27.60 ed in coda Francesca Marsaglia 29/a in 2.30.27. Domani nella località ceca tocca allo slalom speciale. In Slovenia, a Kranjska Gora , c'è invece il gigante uomini con previsioni meteo non buone.