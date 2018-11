Sci: Jansrud trionfa in Super G, dominio Shriffin nello slalom

25/11/2018

Kjetil Jansrud vince il SuperG maschile di Lake Louis . In Canada, il norvegese precede l'austriaco Kriechmayr e lo svizzero Caviezel , quinto il bicampione del mondo Svindal . Male gli italiani Paris e Innerhofer . A Killington, lo slalom speciale femminile è affare di Mikaela Shriffin , che batte Petra Vlhova e Frida Hansdotter e vola in vetta alla classifica a 310 punti, 130 in più di Federica Brignone .

A Lake Louis, è battaglia in Super G dove la spunta il norvegese Jansrud. Prova eccellente dello sciatore nordico, che in 1.33.52 precede di 14 centesimi l’austriaco Vincent Kriechmayr e di 21 centesimi lo svizzero Mauro Caviezel. Molto bene anche Aksel Svindal, che gareggia da par suo e chiude al quinto posto, staccato di 57 centesimi. Il leader di coppa del Mondo, Max Franz, è quattordicesimo a 1.02. Male gli italiani, dopo la grande giornata di ieri. Fuori Peter Fill, Paris chiude in ventunesima posizione. Ancora più indietro Innerhofer, che si piazza soltanto al 27esimo posto.



Lo slalom speciale femminile, ancora una volta, è uno show di Mikaela Shriffin. A Killington, finisce come a Levi la settimana scorsa. Vittoria dell’americana, in 1.43.25, davanti alla slovacca Petra Vlhova, staccata di 57 centesimi. A 1.08 la terza classificata, la svedese Frida Hansdotter. La Shriffin decolla in classifica generale, la prima italiana è Irene Curtoni, 11esima a 4.20. Fuori nella seconda manche Chiara Costazza, nella prima manche erano finite fuori anche Marta Bassino e Martina Peterlini.