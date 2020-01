Sci, discesa Altenmarkt: Delago splendida seconda e Goggia quarta, gioia Suter

SCI - DISCESA ALTENMARKT

Una complicata discesa di Altenmarkt regala alla svizzera Corinne Suter la prima vittoria della carriera nella Coppa del Mondo di sci. La gara, caratterizzata da vento e nebbia (per diversi minuti viene interrotta), sorride anche alle italiane: seconda è Nicol Delago a +.029, mentre quarta e quinta sono Sofia Goggia e Francesca Marsaglia. Completa il podio l'altra svizzera Michelle Gisin. Più indietro la leader di coppa Ester Ledecka, ottava a +1.41.

Non è facile la discesa di Altenmarkt, e lo si capisce già prima del via: il meteo sull'impianto austriaco appare sin da subito inclemente, tanto da indurre la direzione ad accorciare il tracciato. E alla fine ad esultare è la Svizzera, che trova una vittoria che mancava da 60 gare (l'ultimo trionfo del movimento elvetico risaliva alla combinata che Wendy Holdener si era aggiudicata ormai due anni fa). Non è tutto, perché a salire sul gradino più alto del podio è Corinne Suter, alla prima vittoria in Coppa del Mondo. La venticinquenne di Schwyz, al quarto podio in carriera, era comunque una delle più attese di giornata e non si fa sfuggire l'occasione. La sua prova è infatti impeccabile, ma anche premiata da un pizzico di fortuna: pochi minuti dopo di lei scendono infatti in pista Tina Weirather e Ilka Stuhec, proprio quando sulla pista inizia a scendere una nebbia via via sempre più fitta. La slovena ne paga in modo particolarmente pesante le conseguenze, dato che conclude a +1.37 una gara che dopo il primo parziale la vedeva addirittura in testa.

La gara viene interrotta per diversi minuti, e alla ripresa è subito il momento di Sofia Goggia, che fatica nella parte alta e si scatena in quella successiva: per lei arriva il quarto posto a +1.01 dalla vincitrice. Ma le buone notizie per l'Italia non finiscono, dato che Francesca Marsaglia si piazza subito dietro, quinta a +1.21. L'eroina di giornata diventa però Nicol Delago, bravissima in particolare nella picchiata finale: il suo ritardo scende infatti da 59 ad appena 29 centesimi, consegnandole il terzo podio in carriera. Successivamente la visibilità resta buona, ma è la pista ad andare via via deteriorandosi, tanto che la leader di Coppa Ester Ledecka non va oltre l'ottavo posto a +1.41. Passando alle altre italiane, Federica Brignone chiude al 17° posto, Laura Pirovano al 18°, mentre Nadia Delago e Elena Curtoni sono rispettivamente ventunesima e ventiduesima.