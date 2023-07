Scherma, Kharlan: "Riammissione decisione importante per me e mio Paese"

SCHERMA

L'ucraina: "La lettera di Bach mi ha commosso". Il presidente del CIO: "Ti garantiremo un posto per le Olimpiadi di Parigi 2024 nel caso in cui non dovessi riuscire a qualificarti"

"La lettera con cui il presidente del CIO Bach mi ha confermato la qualificazione diretta alle Olimpiadi 2024? Ho pianto, non potevo crederci, ho pianto molto. Ero insieme al mio team, l'ho letta alla mia famiglia. E' qualcosa di incredibile, sono davvero grata di questa opportunità", ha detto ancora.

Questa la lettera del presidente del CIO: "Cara Olga, da collega schermidore (Bach è stato campione olimpico nel fioretto a squadre a Montreal 1976, ndr) per me è impossibile immaginare come ti senti in questo momento: la guerra contro il tuo Paese, la sofferenza delle persone in Ucraina, l’incertezza sulla tua partecipazione ai Mondiali, le difficoltà che coinvolgono molti atleti ucraini e gli avvenimenti di ieri. Data la tua particolare situazione, il CIO ti garantirà un posto per le Olimpiadi di Parigi 2024 nel caso in cui non dovessi riuscire a qualificarti nel restante periodo di qualificazione. Facciamo questa unica eccezione perché le procedure in vigore non potranno permetterti di recuperare i punti persi a causa della squalifica. Il CIO continuerà a esprimere la massima solidarietà nei confronti degli atleti ucraini e della comunità olimpica ucraina durante questo periodo estremamente difficile“.

