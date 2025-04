Grave lutto per Marvin Vettori: morto il fratello Patrick in un incendio in casa

Lutto per il campione di arti marziali miste Marvin Vettori. Suo fratello Patrick, 30 anni, è deceduto nelle prime ore di ieri mattina a causa di un incendio divampato nel suo appartamento di Mezzocorona, in provincia di Trento. L’allarme è scattato intorno alle 5:00: sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare. Le esalazioni provocate dal fumo si sono rivelate letali.