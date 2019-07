Mondiali scherma: Curatoli bronzo nella sciabola, prima medaglia italiana

18/07/2019

Arriva la prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di scherma di Budapest. Nella Hall "A" del Syma Center Luca Curatoli ha vinto il bronzo nella sciabola maschile dopo la sconfitta nella semifinale per 15-11 contro il coreano Oh Sanguk, poi oro dopo aver battuto in finale l'atleta ungherese Andras Szatmari.

L'azzurro, bronzo anche agli Europei due anni fa, è al primo podio iridato individuale della sua carriera. Ha centrato il risultato di prestigio battendo ai quarti per 15-12 il canadese Gordon Shaul, mentre negli ottavi aveva prevalso per 15-10 sul georgiano Sandro Bazadze.



Si era fermata prima la marcia di Luigi Samele, battuto agli ottavi 15-8 dal coreano Oh, mentre Aldo Montano, olimpionico ad Atene 2004, ha perso 15-14 ai sedicesimi contro l'ungherese Csanad Gemesi, contestando a lungo l'operato degli arbitri per l'assegnazione al rivale della stoccata decisiva.



È andata male, infine, alle tre azzurre impegnate nella spada femminile. La due volte campionessa del mondo e argento olimpico a Rio, Rossella Fiamingo, è uscita al primo assalto, quindi ai trentaduesimi, battuta al minuto supplementare 12-11 dalla cubana Yamirka Rodriguez. La campionessa del mondo uscente, Mara Navarria, ha battuto subito 15-3 la thailandese Meechai e poi è stata sconfitta 15-14 nei sedicesimi dalla tedesca Ndolo, mentre la meno quotate delle azzurre, Alberta Santuccio, ha eliminato la polacca Trzebinska e la statunitense Hurley prima di arrendersi agli ottavi (15-14) all'italo-brasiliana Nathalie Moellhausen, che nel 2013 ha lasciato la federscherma italiana e si è tesserata per del Brasile, paese di origine della madre.