Errigo-Federscherma ai ferri corti, la palla passa gli avvocati

23/04/2019

Si fa sempre più aspra la polemica tra Arianna Errigo e la Federscherma . La campionessa azzurra vorrebbe partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sia nel fioretto che nella sciabola , ma la Fis si oppone e per questo motivo non l'ha inserita nella lista delle iscritte al Grand Prix di sciabola di Seul, imprescindibile step della qualificazione olimpica (26-28 aprile). La Errigo ha così dato mandato a un avvocato che ha inviato una lettera alla Federazione per chiedere la riammissione alla manifestazione.

Inizialmente pre-convocata per partecipare agli allenamenti del 16-18 aprile in vista della gara in Corea del Sud, la Errigo il 12 aprile scorso ha ricevuto la comunicazione in via informale e senza alcuna spiegazione di non poter più prendere parte alla competizione. Una decisione che le costerebbe, de facto, la qualificazione a Tokyo 2020 nella sciabola e così il sogno di diventare la prima schermitrice a vincere una medaglia olimpica in due differenti specialità dopo l'argento individuale e l'oro a squadra a Londra 2012.