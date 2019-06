Scherma Europei, Di Francisca oro nel fioretto

18/06/2019

La fiorettista jesina si era imposta in semifinale per 15-13 sulla francese vice-campionessa del mondo Ysaora Thibus. Nel suo percorso verso la finale, dopo la fase a gironi, la Di Francisca aveva sconfitto l'israeliana Mary Dvorkin per 15-4, poi a seguire aveva avuto la meglio in rimonta sulla francese Solene Butruille per 15-12 e, ai quarti, si era imposta per 15-5 sulla beniamina di casa, la tedesca Leonie Ebert. Conferma il bronzo di un anno fa, anche se questo ha un retrogusto amaro, la campionessa del mondo Alice Volpi, battuta 15-11 in semifinale (tra le polemiche) dalla Deriglazova.



Nella spada maschile, l'Italia festeggia una doppietta che mancava dall'edizione di Napoli 1929. Novant'anni dopo a salire insieme sul podio sono Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo. I due conquistano rispettivamente la medaglia d'argento e quella di bronzo. A vincere il titolo è l'israeliano Yuval Shalom Freilich che in finale ferma sul 15-9 Santarelli che, a sua volta, in semifinale aveva superato 15-12 Garozzo.