Ciclismo, Mondiali pista jrs: Magagnotti oro nell'individuale, Cenci bronzo sprint

La seconda medaglia di giornata è arrivata con Matilde Cenci. Dopo aver ceduto in semifinale alla belga Zita Gheysens, battuta solo alla terza manche, l'azzurra si è imposta nella finale per il bronzo contro la neerlandese Yiran Van 'T Oosten, rimontando dopo la sconfitta iniziale. L'oro è andato alla russa Veronika Solozobova, che ha superato proprio Gheysens. Il bottino italiano ad Apeldoorn sale così a quattro ori e conferma la squadra tra le più incisive della rassegna. Per quanto riguarda gli altri azzurri oggi in gara, Chantal Pegolo ha concluso l'Omnium in sesta posizione con 92 punti, con l'oro finito al collo di Polina Danshina (124 punti), l'argento alla danese Ida Fialla con 117 punti e il bronzo all'australiana Amelie Sanders con 109. Nella corsa a punti maschile, Riccardo Colombo ha chiuso settimo, nella prova vinta dallo spagnolo Eric Igual Ubeda. Da segnalare anche Thomas Melotto, che si è qualificato ai quarti di finale nello sprint maschile e domani affronterà il neozelandese Schuler per l'accesso alla semifinale. Grande la soddisfazione del presidente Cordiano Dagnoni: "Se non fosse bastata la conferma di ieri, con il quartetto capace di vincere il quarto oro mondiale consecutivo, oggi ci ha pensato Magagnotti a ribadire il concetto con un successo individuale di grande valore. L'Italia non è una meteora, ma un gruppo vincente che continua a costruire basi solide per il futuro".