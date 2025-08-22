Sci: dieci giorni di atletica a Moena per gruppo giovani femminile

Stage di dieci giorni per le atlete del Gruppo Giovani femminile a Moena (partenza il 25 agosto, rientro il 4 settembre), dove alloggeranno presso il Centro di addestramento alpino della Polizia di Stato. Saranno dieci giorni di allenamento atletico molto intenso, per queste ragazze che hanno tanta voglia di emergere. Il dt giovanile Paolo Deflorian ha convocato: Sofia Amigoni, Maria Sole Antonini, Emma Bastita, Giada D'Antonio, Marta Giaretta, Rita Granruaz, Beatrice Mazzoleni, Arianna Putzer, Ivy Schoelzhorn, Cristina Trabucchi, Anna Trocker e Nadine Trocker. I tecnici che seguiranno l'allenamento saranno: Paolo Boldrini, Luisa Chiesa, Matteo Ferrara, Pietro Fontana, Stella Francescato e Davide Verga.