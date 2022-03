United Rugby Championships: Stormers troppo forti, altra disfatta per le Zebre

RUGBY

Arriva l’ennesima sconfitta per le Zebre nello United Rugby Championships: la franchigia italiana con sede a Parma perde per la decima volta in altrettante partite della competizione e resta ultimissima in classifica. Anche oggi troppo forti i sudafricani degli Stormers che in casa, al Danie Craven Stadium di Stellenbosch (nei pressi di Cape Town), non hanno pietà degli azzurri e li asfaltano 55-7. Match già chiuso nel primo tempo con le mete di Libbok, Willemse, Zas, Senatla e Ntubeni seguite per quattro volte dal piede di Libbok. Troppo distanti le due squadre, anche se a inizio ripresa arriva lo scatto d’orgoglio delle Zebre con la meta di Cronje e la trasformazione di Canna. E’ solo un sussulto però, perché al 56’ i sudafricani ristabiliscono le gerarchie con la seconda meta personale di Senatla e tre minuti dopo con quella di Zas. Nel finale piove anche sul bagnato per le Zebre, che restano con un uomo in meno per l’espulsione di Tuivuaka e l’immediata ennesima meta avversaria con Ntubeni. Allo scadere, Senatla cala il suo personale tris e la disfatta è servita: gli Stormers restano così in corsa per la zona playoff.