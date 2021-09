United Rugby Championship: Benetton piega gli Stormes 22-18

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP

Ottimo esordio per Treviso, che vince in rimonta contro la franchigia sudafricana trascinata da Nemer e Albornoz

Debutto più che positivo del nuovo Benetton nello United Rugby Championship: allo stadio comunale di Monigo gli Stormers vengono piegati 22-18. Contro la franchigia di Città del Capo i Leoni, scesi in campo per la prima volta sotto la direzione tecnica di Marco Bortolami, disputano un buon primo tempo ma vanno sotto di quattro punti (11-7), nonostante la meta di Lucchesi. I sudafricani prendono il largo, ma vengono ribaltati da Nemer e Albornoz.

Treviso, reduce dalla conquista della Rainbow Cup 2021 contro i Blue Bulls sudafricani, comincia bene il nuovo United Rugby Championship grazie al successo per 22-18 in casa contro gli Stormers. Doccia fredda per i padroni di casa: i sudafricani muovono bene il pallone e, favoriti anche da una difesa poco attenta e anche da un rimbalzo fortunato, trovano subito il varco giusto per la meta di Rikus Pretorius: 0-5. Al 9’, errore di Tomas Albornoz, che su punizione colpisce in pieno il palo, ma al 16’ Gianmarco Lucchesi pareggia i conti sul bel passaggio di Michele Lamaro, involandosi in solitaria in un corridoio quasi imprevisto nell’occasione; la successiva trasformazione di Albornoz vale il 7-5. Ci pensa poi Manie Libbok a ribaltare ancora la situazione con una punizione da lontanissimo (7-8).

Treviso continua a pressare bene, ma non riesce mai a vincere la “guerra” della linea del vantaggio. Gli Stormers sono cinici e vanno avanti 11-7 con un’altra punizione di Libbok poco prima dell’intervallo. Al 45’ Pretorius regala l’ovale della meta di Ruhan Nel: ospiti che così volano sul 18-7. La meta in mischia di Nemer, insieme alla trasformazione di Albornoz, riduce le distanze sul -4. Tra il 63’ e il 71’, poi, la punizione dell’argentino e la meta di Tommaso Menoncello fissano il punteggio sul definitivo 22-18.