United Rugby Championship: Benetton ko sul campo degli Scarlets

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP

Finisce 34-28 a favore della franchigia gallese, che riscatta le ultime due sconfitte consecutive

Al Parc y Scarlets di Llanelli (Galles) i padroni di casa battono 34-28 Benetton nella partita valida per la quinta giornata di United Rugby Championship. La franchigia gallese vola sul 14-0 nel giro di due minuti con Rob Evans e Blacker; Duvenage riapre i giochi alla mezz’ora e Gallo contribuisce a ristabilire la parità a inizio ripresa. Jones riporta avanti gli Scarlets (24-14); Gallo schiaccia ancora, ma Blacker e O’Brien chiudono i conti. twitter

Entrambe le formazioni arrivavano da due sconfitte consecutive in questa United Rugby Championship, ma alla fine sono gli Scarlets a imporsi contro Benetton. Dopo una decina di minuti tutto sommato equilibrati, al 17’ Rob Evans segna la prima meta del match dopo una serie di percussioni da parte dei padroni di casa, scaturite da Blacker. Al 19’, da una mancata ripresa del gioco da parte di Zanon, Shingler e Luisi contribuiscono a quello che sarà nel giro di due minuti il 14-0 firmato da Blacker, con la successiva trasformazione da parte di Jones. Alla mezz’ora, fuga di Ioane e scarico per Duvenage, che dimezza lo svantaggio: meta confermata dal TMO (14-7).

Si torna in campo nel secondo tempo e Thomas Gallo trova subito in velocità la schiacciata che, con la trasformazione di Smith, vale il 14 pari. Il calcio di punizione di Jones vale il 17-14 per gli Scarlets. La meta in mischia di Mark Jones porta a +10 il vantaggio sui Leoni, ma Gallo riduce subito le distanze (24-21). Blacker passa in mezzo tra Smith e Menoncello per il 31-21; O’Brien fa 34-21 su punizione, prima dell’ultima meta firmata in solitaria da Menoncello: 34-28 il risultato finale in Galles. Terzo ko di fila per la franchigia di Treviso.